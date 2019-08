Niente ferie per la cultura: i musei aperti a Ferragosto

La cultura non va in ferie neanche a Ferragosto. Civita Sicilia ha reso noto l'elenco dei siti che resteranno aperti mercoledì 15 agosto. La Galleria d'Arte Moderna rimarrà accessibile dalle 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 17.30). Palazzo Branciforte dalle 9.30 alle 19.30 con ultimo accesso al pubblico alle 18.30. Apertura dalle 9.30 alle 19.30 anche per Villa Zito con possibilità di accedere fino alle 18.30.

Aperto anche lo Spasimo con orario festivo dalle 10 alle 18 e ultimo ingresso alle 17.30. Il Real Albergo dei Poveri resterà accessibile al pubblico dalle 9 alle 13 con possibilità di visitare l'atrio principale. Aperto ai visitatori anche lo Spazio Zac dei Cantieri Culturali alla Zisa dalle 9.30 alle 18.30 con ultimo accesso alle 17.30.