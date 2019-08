Ferragosto, si annuncia una settimana record per l'aeroporto con 201 mila viaggiatori

Anche l'aeroporto Falcone-Borsellino si prepara al Ferragosto. Si stima che dal 12 al 19 agosto ci saranno 201.665 passeggeri, circa il 3 per cento in più (+ 5.840 in valore assoluto) rispetto allo scorso anno. I voli complessivi saranno 1.440, +3,15 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Se venerdì 9 agosto sono stati superati 29 mila passeggeri in transito, il 16 agosto, secondo le proiezioni dell’ufficio statistiche della Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, sarà la giornata top con quasi 30 mila viaggiatori e 202 voli in entrata e uscita.

"Luglio e agosto stanno mantenendo livelli di traffico passeggeri e voli molto intensi - afferma Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap - Notiamo pure che le percentuali di viaggiatori e dei voli crescono con lo stesso ritmo, questo significa che gli aerei viaggiano con un load factor (indice di riempimento) molto alto. Dalle statistiche emerge pure il crescente interesse per il territorio da parte dei turisti, visto che due terzi dei passeggeri in entrata sono internazionali. Da notare anche che, oltre alla giornata topica del venerdì, il lunedì comincia ad essere un giorno molto trafficato - conclude Scalia - a dimostrazione che i viaggiatori pianificano partenze intelligenti e maggiore permanenza nei luoghi di arrivo".

Con l’intenso traffico che si registra in questo periodo, si consiglia ai passeggeri di arrivare in aerostazione con largo anticipo, almeno due ore prima dalla partenza, e di seguire le disposizioni per i controlli di sicurezza che trovate sul sito della Gesap all’indirizzo: https://www.gesap.it/aeroporto/guida-per-il-passeggero/disposizioni-e-modalita-dei-controlli-di-sicurezza-dellaeroporto-di-palermo/).

Inoltre, si raccomanda di utilizzare i parcheggi dell’aeroporto. Prenotando online dal sito gesap.it si potranno ottenere tariffe scontate per la media e la lunga sosta nelle aree parcheggio P1 (lunga sosta) e P3 (low cost). Offerta per tutto agosto al P2: con la prenotazione online sconto fino al 50 per cento della tariffa. Disponibili 50 posti al giorno.