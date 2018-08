Ferragosto, il giorno dopo: squadre Rap ripuliscono le spiagge

Cicche di sigarette, bottiglie, cartacce, rifiuti di ogni tipo. Scatta il maxi intervento di pulizia nelle spiagge palermitane dopo la notte di baldoria. Ferragosto di super lavoro per le squadre Rap. Le operazioni di "bonifica" sono partite all'alba. Come spiegano dagli uffici dell'azienda: "Stamattina già dalle 6.30 gli operatori della Rap, nel tratto all'altezza dell'Ombelico del Mondo a Mondello, hanno iniziato a ritirare i sacchi trovati in spiaggia (circa 50, qualcuno con soltanto bottiglie, tutto il resto misto).

Dopo Mondello le squadre targate Rap si sono spostate nella spiaggia dell'Arenella. "Anche qui - dicono - sono stati portati via circa 50 sacchi, quasi tutti con rifiuti misti". Una ventina sono stati trovati accanto ai cassonetti dei rifiuti "urbani". Gli operai hanno poi ritirato qualche sacco in fondo a via della Vela, sulla scogliera. Quindi hanno completato il lavoro, ripulendo la spiaggia di Vergine Maria. Qua sono stati rimossi circa 25 sacchi.