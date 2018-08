Ferragosto tra i divieti a Cefalù: niente alcol, bottiglie in vetro e falò in spiaggia

Niente falò in spiaggia e niente bottiglie di vetro. Così Cefalù si prepara a vivere la notte di Ferragosto. Il sindaco Rosario Lapunzina ha firmato un'ordinanza, in vigore dal 14 al 31 agosto, che pone precisi limiti in nome della "tutela della pubblica incolumità e del decoro".

L'ordinanza prevede "il divieto - dalle 21 alle 7 - di vendere per asporto bevande alcoliche in bottiglie di vetro: il divieto di consumare in aree pubblicge bevande contenute in bottiglie di vetro. Si esclude il consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione". Per chi non rispetterà l'ordinanza sono previste multe da 100 a 500 euro. Il divieto viene presentato come una misura per prevenire "fenomeni di disordine urbano, atti vandalici, disturbo della quiete pubblica, imbrattamento delle aree pubbliche e delle spiagge". Il sindaco sottolinea che "l'abbandono di rifiuti e di vetro spesso frantumati che, oltre ad arrecare pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana, costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini e dei turisti".

Con la stessa ordinanza è scattato il divieto di accendere fuochi e di campeggiare in spiaggia. Stesso provvedimento anche a Balestrate e Campofelice di Roccella.

