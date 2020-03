Furti al Policlinico, fermato giovane a Ballarò: nello zaino bisturi, tamponi e merendine

Fermato in centro con uno zaino contenente quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti il bottino dell'ultimo raid al Policlinico. Questa mattina la polizia ha rintracciato nella zona di Casa Professa un giovane residente a Isola delle Femmine la cui posizione ora è al vaglio degli investigatori e successivamente dell’autorità giudiziaria. L'episodio di stanotte è l’ultimo dei tre furti registrati fra i vari reparti dell’ospedale ai danni di medici, infermieri e operatori impegnati nell’emergenza pandemia.

Durante l’ultima incursione i ladri sono entrati nei laboratori d’Igiene e microbiologia. “Speravano di trovare giacche e indumenti personali - ha spiegato a PalermoToday Francesco Vitale, professore ordinario e direttore del reparto - che potessero contenere soldi, portafogli o altro. Non c’era nulla però hanno rotto porte, aperto laboratori, svuotato cassetti, aperto e rotto armadi. Un danno notevole per pochi spicci, che amarezza. Rischiando tra l’altro di infettarsi perché al primo piano c’erano i laboratori che lavorano per il Coronavirus”.

Polizia e carabinieri avevano già avviato le indagini dopo aver raccolto anche le denunce delle vittime. Una volante questa mattina stava effettuando un normale servizio di perlustrazione in centro quando gli agenti hanno notato nella zona di piazza Casa Professa un giovane e hanno deciso di sottoporlo a un controllo in relazione al decreto anticontagio firmato dalla Presidenza del consiglio dei ministri. All’apertura dello zaino che portava sulle spalle è stata quasi una sorpresa.

Al suo interno cerano merendine, snack dolci e salati ma anche attrezzatura medica come bisturi, tamponi e provette. Tutto materiale del quale non avrebbe saputo fornire alcuna spiegazione. Il contenuto dello zaino è stato sequestrato per le indagini mentre il giovane è stato portato al commissariato di polizia per accertamenti. Resta da chiarire come sia entrato in possesso di quella roba, se sia la stessa rubata al Policlinico e se possa esserci un collegamento con gli altri colpi in ospedale.

Nei giorni precedenti i furti erano avvenuti prima nel reparto di Medicina d'urgenza, dove qualcuno si era intrufolato in uno spogliatoio rubando portafogli, documenti e altri effetti personali a medici e infermieri nonché alcuni computer dagli ambulatori. Il giorno successivo, praticamente alla stessa ora, è toccata al reparto di Chirurgia d'urgenza dove i malviventi si sono accontentati di pochi spiccioli. Il terzo giorno è stato rotto un distributore automatico e per svuotare la gettoniera e rubare le monete. Infine, la scorsa notte, l'episodio ai laboratori d'Igiene e Microbiologia.