Cronaca Partanna-Mondello / Via Diomede

Incidente a Partanna, scontro Smart-scooter all’incrocio: ferito un 24enne

L'impatto all'incrocio tra via Diomede e via Pazienza. Ad avere la peggio un giovane portato in ambulanza a Villa Sofia. Sul posto la polizia municipale. Stamattina altro incidente in autostrada: un'auto si è ribaltata all'altezza di Villagrazia di Carini