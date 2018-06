Farmaci antitumorali non disponibili in Sicilia? L'assessore Razza: "E' una balla colossale"

"Il fatto che la Regione non abbia soldi per i farmaci antitumorali e che questi non siano negli ospedali è una balla colossale". L’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha commentato così la notizia sui presunti ritardi burocratici che avrebbero reso impossibile la somministrazione in Sicilia di un farmaco antitumorale - l'Ibrance - per donne colpite da cancro al seno. Sul caso è montata la polemica dopo gli interventi del gruppo parlamentare del M5S e del deputato regionale del movimento "CentoPassi" Claudio Fava.

"Qualcuno vuole utilizzare i pazienti come scudo per interessi - ha sottolineato Razza - ho la sensazione che si voglia fare una speculazione bassa e volgare, se questo avviene sulla pelle dei pazienti è una vergogna senza fine. Ho letto di un farmaco che non sarebbe disponibile e invece è presente sia al Policlinico di Palermo, sia a Villa Sofia e al Garibaldi di Catania".