Faraone: "Ok all'assunzione di 45 collaboratori scolastici palermitani"

"Grazie ad Italia Viva è stato approvato in commissione cultura alla Camera l’emendamento a firma del deputato nazionale, Gabriele Toccafondi, che consente di entrare nei ruoli del Miur ai 45 collaboratori scolastici della Provincia di Palermo che, vittime di una palese ingiustizia burocratica, nonostante avessero vinto il concorso non erano stati assunti". A parlare è il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

"Questo risultato - ha aggiunto - è un altro passo in avanti nella direzione della stabilizzazione di tutti i collaboratori scolastici di Palermo che per troppi anni hanno vissuto una condizione di precariato. Oggi segniamo un passo importante in un percorso che abbiamo iniziato sin da quando ho ricoperto il ruolo di sottosegretario al Ministero dell’Istruzione. Non dobbiamo considerare questa vicenda conclusa - continua Faraone - e garantisco sin da subito l’impegno personale e del gruppo affinché, con la legge di stabilità in discussione in Senato, anche gli ultimi 119 collaboratori scolastici siano assunti. E’ un dovere nei confronti dei tanti lavoratori e delle loro famiglie che da troppo tempo vivono nella precarietà, nonostante abbiano per anni svolto un servizio essenziale per la collettività".