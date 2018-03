La denuncia di Fanciuso: "Borgo Molara al buio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il quartiere di Borgo Molara senza luce da diversi giorni, le strade al buio sono motivo di preoccupazione per i residenti, considerato che le strade, in particolare via Santicelli, e Cavallacci sono impraticabili a causa dalle grosse voragine createsi dalle ultime piogge. Continua Fanciuso l’ex consigliere della IV Circoscrizione, non possiamo più sostenere questa situazione di grande disagio, venerdì sera si svolgerà per le vie della borgata la processione della via Crucis, sono preoccupato che a causa delle strade al buio qualcuno possa farsi male, per cui mi appello a gli organi competenti di attivarsi con urgenza.