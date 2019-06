Famiglia intossicata dal tonno rosso, grave la madre: blitz e sequestro a Ballarò

Uno studente Erasmus vietnamita e i suoi genitori ricoverati per intossicazione da tonno rosso. Prognosi riservata per una donna di 59 anni arrivata a Palermo per fare visita al figlio e conoscere la sua città “adottiva”. Una reunion che i tre avrebbero deciso di festeggiare con un pasto a base di pesce che però ha rischiato di rivelarsi fatale. Dopo la segnalazione partita dal pronto soccorso del Policlinico i carabinieri del Nas e i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno fatto un blitz a Ballarò nel cuore della notte.

Per rintracciare il punto vendita sono state fondamentali le indicazioni fornite dalla famiglia vietnamita. I militari, i poliziotti e il personale veterinario dell’Asp sono andati a colpo sicuro e hanno passato al setaccio una pescheria nella piazza principale del quartiere del mercato storico, sequestrando un grosso carico di pesce “in cattivo stato di conserSevazione e privo di tracciabilità”. Un'operazione che si è conclusa intorno alle 4. Sono stati eseguiti dei campionamenti per le analisi che serviranno ad accertare la presenza di istamina nelle carni del thunnus thynnus che avrebbe avvelenato i tre.

Il titolare dell’attività risultata poi abusiva è stato denunciato all’autorità giudiziaria per la detenzione e la commercializzazione di prodotti in cattivo stato di conservazione e sanzionato con una multa da 6 mila euro in quanto sprovvista di Scia sanitaria e del sistema di autocontrollo Haccp. Pare che le pescheria fosse finita già l’anno scorso nel mirino delle forze dell’ordine ma il titolare avrebbe riaperto i battenti senza eseguire gli adeguamenti che gli erano stati imposti per avviare nuovamente l’attività.