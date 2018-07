Famiglia sgomberata in via Jung: "Senza casa un'anziana e due figli disoccupati"

Appello del Sunia al sindaco per bloccare un intervento di sgombero in programma oggi in via Guido Jung. Sotto sfratto una famiglia composta da tre persone, un'anziana pensionata e due figli disoccupati. Non pagano l'affitto da un anno e i proprietari hanno chiesto l'intervento degli ufficiali giudiziari per morosità.

“Chiediamo al sindaco e all'assessore alla Cittadinanza sociale Mattina di garantire almeno transitoriamente il diritto alla casa a queste persone – dichiara Zaher Darwish, segretario del Sunia Palermo – Evitiamo che una famiglia con una persona anziana finisca per strada. Sollecitiamo all'amministrazione un intervento presso la proprietà perché conceda un mese di tempo per organizzare il trasferimento”.