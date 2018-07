Falsomiele, inaugurato nuovo spazio giochi per bambini

Si è svolta stamani in largo Tommaso Ajello, lungo la via Troina, nel quartiere di Falsomiele, la cerimonia di inaugurazione di uno spazio giochi per bambini. Lo spazio è stato arredato dalla ditta "Centro Mega" per festeggiare i 50 anni di attività in città.

Presenti, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando, il presidente del Consiglio comunale, Salvatore Orlando, oltre ai responsabili del "Centro Mega", al presidente della Terza commissione di Sala delle Lapidi Paolo Caracausi e ai consiglieri comunali Massimiliano Giaconia e Caterina Meli.

"Un nuovo spazio recuperato per la fruizione soprattutto da parte dei più piccoli, grazie anche alla sensibilità di imprenditori privati”, ha commentato il sindaco Leoluca Orlando.