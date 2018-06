Piantagione di marijuana mimetizzata tra nespole e agrumi, un arresto a Falsomiele

Aveva nascosto la propria coltivazione di canapa indiana tra quelle, lecite, di nespole e agrumi. Il tentativo non è bastato a sfuggire ai controlli. La polizia ha così sequestrato un piantagione “indoor” realizzata in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Falsomiele e ha arrestato un uomo di 54 anni.

Gli agenti hanno trovato e sequestrato oltre 500 piante, dell’altezza media di 60 centimetri, additivi chimici, un bilancino di precisione, essiccatori elettrici, un complesso impianto di areazione e illuminazione, necessario a velocizzare la coltivazione.

"Confidando nella mescolanza di odori - spiegano dalla Questura - l'uomo aveva deciso di nascondere la canapa indiana fatta crescere domesticamente in una distesa di agrumi".

Grazie all’intervento di personale dell’Enel, la polizia ha accertato anche "che tutte le unità abitative della palazzina erano alimentate da allacci abusivi alla rete elettrica, motivo per cui, non soltanto il proprietario dell’appartamento adibito a serra, ma anche altri condomini dovranno rispondere del reato di furto di energia elettrica".

Indagini sono in corso per risalire a eventuali destinatari, “all’ingrosso”, dello stupefacente.