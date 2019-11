Falso olio extravergine d'oliva "in partenza" per gli Usa: scatta sequestro

Maxi sequestro di falso olio extravergine di oliva al porto. Nell’ambito delle attività di contrasto alle frodi alimentari i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli, con la collaborazione dei militari della guardia di finanza, hanno sequestrato oltre 1.800 litri di olio. La merce, destinata agli Stati Uniti di America, è stata sottoposta ad analisi, presso il Laboratorio chimico territoriale, ed è risultata "olio di oliva vergine".

"Il controllo - si legge in una nota - è scaturito da una attenta analisi dei rischi effettuata sulla base dei frequenti casi di frode relativi a partite di olio falsamente dichiarato extravergine. L’autore dell’illecito è stato denunciato, per tentativo di frode in commercio, all’autorità giudiziaria che ha convalidato il sequestro".