Falso avvocato spillava bonifici di 1.700 euro alle sue vittime: denunciato

I carabinieri smascherano un falso avvocato a Polizzi Generosa e lo denunciano per i reati di truffa e tentata estorsione. A finire nei guai è stato un 45enne originario di Napoli. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia-querela formalizzata dalle vittime che avevano riferito che, nelle settimane precedenti, erano stati più volte contattati telefonicamente da un avvocato del foro di Roma che li aveva convinti ad effettuare un bonifico di 1.700 euro in suo favore. "Questa somma - dicono i carabinieri - sarebbe stata la parcella spettante al 45enne per il patrocinio d’ufficio in un procedimento per evasione fiscale che vedeva coinvolte le stesse parti offese presso l’autorità giudiziaria di Roma".

Dopo un'ulteriore richiesta di denaro avanzata dallo stesso avvocato - che ha intimato alle vittime che il mancato pagamento avrebbe comportato una procedura di recupero credito a mezzo di ufficiale giudiziario - i malcapitati, spaventati, per l’evolversi della vicenda hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri.

Le indagini sul conto dell’indagato hanno permesso di appurare che si è trattato di un falso avvocato verosimilmente coinvolto già in passato in analoghe vicende. Così è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Termini Imerese.