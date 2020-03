"I non residenti devono lasciare le case": falsi avvisi nelle portinerie, occhio alla truffa

Strani avvisi affissi nelle bacheche condomini, con tanto di riferimenti normativi e intestazione del ministero Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero degli Interni. La Protezione civile comunale mette in guardia la popolazione su un falso invito rivolto agli “eventuali non residenti dell’edificio a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel loro domicilio di residenza”. Una truffa studiata con ogni probabilità da qualche malintenzionato per convincere ignari cittadini ad abbandonare casa e lasciarla incustodita.

Nell’avviso viene riferito che “le autorità svolgeranno dei controlli nei condomini e nelle abitazioni private” pregando di presentare alla richiesta documenti d’identità, documenti di locazioni o altro ancora. Peccato che si tratti di un falso e che nessuna iniziativa del genere sia stata intrapresa dagli enti preposti, anche a livello sanitario. Si tratterebbe di uno stratagemma per fare svuotare le abitazioni con l’obiettivo di entrare e approfittare dell’assenza degli inquilini per rubare di tutto.