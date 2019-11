Caso falsi Modigliani, parla il prof indagato: "Respingo ogni accusa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Rompe il silenzio lo storico dell’arte Alberto D’Atanasio (foto allegata) e replica respingendo ogni coinvolgimento con la vicenda dei presunti “falsi Modigliani” e annunciando una richiesta per risarcimento danni da un milione di euro da devolvere eventualmente "ai laboratori di restauro ed ai laboratori scientifici che si occupano delle analisi sulle opere d'arte".

Il caso

Della vicenda dei presunti falsi del maestro livornese Amedeo Modigliani si sta, in questi ultimi mesi, occupando anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, ove sono ancora in corso le indagini preliminari per presunta contraffazione di opere d’arte. Le opere oggetto dell’indagine nel territorio Spoletino sono i due dipinti “Donna con cappello” e “Hannelore”, le quali sono state esposte a Palermo presso il Palazzo Bonocore, nonché le opere che furono esposte a Spoleto “Cardoso” ed il disegno “La femme fatale”, tutte attribuite alla mano del pittore maestro Modigliani.

Chi è il professore Alberto D’Atanasio

Il professore D’Atanasio è docente ordinario di Storia dell’arte e Semiologia dei linguaggi non verbali, già incaricato per l'Estetica dei linguaggi visivi, Teoria della percezione e Psicologia della forma, responsabile per la Pegasus catalogazione beni culturali per le ricerche e le analisi di laboratorio per l’attribuzione delle opere d’arte, esperto critico d’arte umbro. Rompe il silenzio, dunque, in contrasto con le gravissime accuse mosse contro di lui da parte sia del collezionista d’arte toscano Carlo Pepi nonché dai giornalisti Dania Mondini e Claudio Loiodice , e da molti altri tra cui Marc Restellini che dichiara a Uno intervistato dalla stessa Mondini, di “essersi sentito in dovere di intervenire”. Ed in ordine al suo presunto coinvolgimento nelle indagini per contraffazione di opere d’arte, relativamente alle suddette opere, testualmente precisa: “In risposta ai recenti articoli che citano il mio nome e alle recenti pubblicazioni di natura chiaramente non scientifica, che recano danno alla mia persona ed alla mia immagine professionale, riservandomi ogni azione legale a mia tutela, replico, in primo luogo e riguardo ai fatti di Palermo, di essere stato curatore della mostra al Palazzo Bonocore, tuttavia non per l’Istituto Amedeo Modigliani di Spoleto, rispetto al quale avevo già preso le distanze. In quell’occasione, in Sicilia, sono state esposte due opere attribuite a Modigliani: la prima opera, ‘Hannelore’, proveniente dall’eredità giacente del Tribunale di La Spezia, della quale non mi sono mai occupato, in quanto era già dotata di certificazione di autenticità e di essa era responsabile il presidente dell’Istituto Amedeo Modigliani di Spoleto, Luciano Renzi. La seconda opera in mostra a Palazzo Bonocore, “Donna con cappello”, dipinto a olio su tela, mi è stata consegnata dal suo proprietario di Reggio Emilia L.F., e solo su tale opera ho personalmente eseguito approfonditi studi ed analisi scientifiche per l’attribuzione certificata al maestro livornese Amedeo Modigliani. I motivi per cui ho ritenuto di dover attribuire autenticità al dipinto meglio noto come ‘Il ritratto di Jeanne’, traggono la loro fonte da approfonditi studi da me eseguiti, dai risultati delle analisi e, soprattutto, da indagini scientifiche sulle metodiche utilizzate, eseguite tutte sul dipinto in questione. Indagini e analisi che poi ho reputato necessario confrontare con il metodo dei restauratori e di figure di alto profilo scientifico, i quali si sono avvalsi di indagini chimiche e ‘comparative’ di altri dipinti della stessa epoca, sulla verifica di dettagli come ad esempio i supporti, gli strati preparatori e la pellicola pittorica, e che, in ultimo, hanno svolto anche indagini estetiche avvalendosi di documenti, testimonianze e reperti contenuti negli archivi fotografici. Le analisi successive di tipo ‘comparativo’ sono consistite nell’asportazione di campioni di supporto da circa ben quindici opere diverse. Mi sono, inoltre, confrontato con studi effettuati, oltre che dai risultati di indagini eseguite da esperti del Louvre, anche con i documenti dell’Enea riguardo ai colori ed ai diluenti utilizzati dal maestro livornese e con esponenti dell’Università di Napoli e del Cnr. I risultati presi in esame hanno dimostrato che si trattava di tele di lino o di cotone, o ancora di cartone, preparate da Amedeo Modigliani con uno strato di preparazione di bianco. Dalla comparazione dei dati è emerso quanto segue: ‘I materiali sono tutti compatibili con la probabile data di esecuzione dell’opera, valutata, prima che su base stilistica, tra il 1915 e il 1918’. Questo è il dato scientifico emerso incrociando i dati di laboratori, a cui non comunico quasi mai la provenienza dei campioni , affinché non ne siano condizionati. In ultimo mi preme sottolineare che il dipinto ‘Jeanne’ è stato comparato per stile, materiali e consistenza del tratto cromatico con altri ritratti già storicamente attribuiti ad Amedeo Modigliani, come il ritratto di Jean Alexandre 1909, il ritratto di Dedè 1918, ritratto di Lunia Czechowska 1919 e Paul Guillaume novo pilota 1915. I tre laboratori hanno usato strumentazioni di moderna tecnologia, pertinenti e ad alta risoluzione. Ogni risultato è stato discusso sia col personale specializzato che ha curato le analisi e le indagini sia coi tecnici dello studio di restauro che vantano un’esperienza pluridecennale sul recupero, la conservazione e il restauro delle opere d’arte. Pertanto, viste le risultanze delle testimonianze orali ricevute dal proprietario erede, visti i carteggi d’archivio, vista la discussione sui referti effettuata, come su scritto con esperti di chiara fama, vista la comparazione dei reperti con altri già codificati e considerati appartenenti al fare arte proprio del maestro livornese, ho certificato che l’opera ‘Donna con cappello’, può essere attribuita ad Amedeo Modigliani e, presumibilmente, eseguita tra il 1917 e il 1919. Ciò spiegato, mi chiedo dove sia da parte mia la contraffazione e in che modo il mio nome viene in questi giorni associato sui giornali ad altre opere che erano esposte sempre a Palazzo Bonocore e che io personalmente non ho nemmeno mai certificato ed a laboratori dubbi con cui non ho avuto mai alcun contatto. Al di là degli scoop giornalistici e di pubblicazioni di chiara natura non scientifica, i cui autori non si sono mai curati di contattarmi, al di là del discredito gratuito di persone prive di titoli e più volte invitate a prendere visione delle analisi e a visitare i laboratori con cui ho collaborato, l’unica cosa che, guarda caso, non trova spazio sui giornali sono proprio i risultati dell’analisi storico-scientifica e comparativa dei materiali. Quanto alle scottanti affermazioni di Carlo Pepi, il collezionista toscano da cui sarebbe stato sollevato il polverone sui presunti falsi Modigliani, in quanto ha messo in dubbio l’autenticità delle opere perché “con il suo occhio sa leggere il Dna, la maniera e l’atmosfera di un’opera”, così come dichiara lo stesso Pepi sul suo profilo Facebook, il professore D’Atanasio, membro del concept board dell’Istituto Amedeo Modigliani, evidenzia in replica come “l’autenticità di un’opera non si determina certo visivamente. ‘a occhio’. Sono al contrario necessarie analisi scientifiche, quelle sulle quali personalmente io mi sono sempre basato”.

La difesa processuale

Della vicenda si sta ora occupando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, dove aveva sede l’Istituto Modigliani di Spoleto e sono ancora in corso le indagini preliminari. Quale co-indagato, il noto professore spoletino D’Atanasio, dichiara che ‘questi seccanti scoop giornalistici e pubblicazioni di chiara natura non scientifica, stanno gravemente ledendo la mia immagine e serietà professionale e tutto questo è inaccettabile”, con conseguenti e rilevanti danni anche di natura patrimoniale. Per tali ragioni lo stesso professore D’Atanasio, sebbene trattasi solo ancora di indagini preliminari della Procura, ha incaricato il proprio legale di fiducia - l’avvocato Gennaro Esibizione del foro di Perugia - per la tutela dei propri diritti inviolabili, subiti e subendi, in nessuna sede eccettuata. L’avvocato Esibizione intende avvalersi di un famoso studioso e esperto d’arte di caratura internazionale, già noto per aver approntato la lista e catalogazione dei pigmenti pittorici dall’antichità ad oggi, che verrà nominato nel promuovendo incidente probatorio, attesa la pendenza delle indagini preliminari, al fine di accertare con una perizia di verifica l’autenticità dell’opera, “Donna con cappello”, che fu posta al vaglio del critico d’arte D’Atanasio ed in ordine alla quale unica opera si presume coinvolto. Il professore D’Atanasio, infatti, per il tramite del proprio legale di fiducia, intende confutare le “non scientifiche valutazioni” di Carlo Pepi, come le definisce lui, nonché sconfessare le improprie e di nuovo “non scientifiche valutazioni” dei giornalisti Dania Mondini e Claudio Loiodice, autori del libro intitolato “L’affare Modigliani”, respingendo ogni argomentazione diffamatoria che in questi mesi è stata avanzata, riservandosi, ad ogni modo, di agire nelle opportune sedi giudiziarie, nessuna eccettuata. Dichiara D’Atanasio infine che ha incaricato il proprio legale di richiedere, in ordine al gravissimo danno d’immagine subito e subendo, un importante risarcimento da un milione di euro, a tutela della sua professionalità.

Cordiali Saluti

Avv. Gennaro Esibizione