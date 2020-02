ExpoCook, food vs Coronavirus 1-0: quasi 37 mila visitatori al salone della ristorazione

Con 36.850 mila visitatori ExpoCook 2020 può sul serio cantare vittoria. Il Salone della ristorazione ha chiuso ieri i battenti alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, superando con successo il traguardo dello scorso anno, quando il numero delle presenze si era fermato a 25 mila.

Tra l’altro, con grande soddisfazione non solo degli organizzatori, ma anche delle diverse realtà del mondo del food, della cucina di classe, della ristorazione d’elite, e dei prodotti di nicchia: tutti insieme per raccontare un’Italia che trova nel cibo uno dei suoi punti di forza, al di là di ogni paura e di ogni barriera. Nonostante una partenza in salita, su cui pesavano le incognite e gli imprevisti legati ai casi di Coronavirus, ExpoCook - pensata per incrociare su un’unica grande piazza siciliana il mondo della ristorazione italiana e internazionale - ha presto preso il volo inanellando una serie di seguitissimi show cooking e di master class con protagonisti i bei nomi del mondo del food: in platea professionisti della ristorazione, dell’hotellerie e del catering (Ho.Re.Ca) ma anche centinaia di semplici appassionati dei fornelli, donne e uomini sempre alla ricerca di nuovi stimoli tra ricette della tradizione “rivisitate” e le continue contaminazioni della cucina internazionale. Senza contare assaggi e degustazioni che non si sono mai interrotte durante i quattro giorni di manifestazione.

“Un salone coraggioso – ha sottolineato Gianfranco Miccichè, presidente dell’Ars, intervenuto nella giornata di chiusura – che non ha voluto assorbire la paura di questi giorni. E, a giudicare dai numeri che ha totalizzato, ExpoCook ha avuto ragione. La Sicilia vive di turismo, non possiamo chiudere i nostri siti e le nostre manifestazioni”. Sul palco, ieri, anche il senatore Renato Schifani che ha voluto congratularsi con gli organizzatori per l’ottima riuscita dell’iniziativa. Il patron Fabio Sciortino ha commentato: "Abbiamo dimostrato che questa città non ha paura e che sa decidere con il cuore e con la testa: in percentuale i risultati di ExpoCook 2020, già fantastici, quest’anno valgono il doppio".

Tra gli appuntamenti dell’ultima giornata, il contest nazionale dei pizzaioli, diviso in due categorie, Master Pizza Champion e Pizza senza frontiere: per la prima sono saliti sul podio, nell’ordine, Carlo Di Girolamo, Antonino Gargano e Vito Siino; per la seconda sezione, Lucio Di Maria, Corrado Bombaci e Antonio Cancelli. Particolarmente seguite le master class degli chef, ognuna con una particolarità: ma da tutti i protagonisti è giunto un appello: “Cucina di qualità, ingredienti scelti, versatilità e innovazione: solo così l’Italia può vincere”.