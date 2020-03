Partanna, qualcosa si muove all'ex Onpi: previsti interventi di decoro

Pianificare una serie di interventi per il decoro e la fruibilità degli spazi dell'Ex Onpi di Partanna Mondello, in funzione di una maggiore vivibilità dell'area. Questo l'obiettivo di un sopralluogo congiunto realizzato dagli assessori al Decoro e alla Cittadinanza solidale, Fabio Giambrone e Giuseppe Mattina, con i rispettivi uffici, con il Coime e con i tecnici di alcune aziende partecipate, oltre che di alcuni consiglieri comunali.

Si procederà inizialmente alla rimozione dei rifiuti e degli sfabbricidi che nel tempo sono stati accumulati nell'area e successivamente il settore del Verde e il Coime interverranno per operazioni di manutenzione come il ripristino della pavimentazione dei vialetti, il consolidamento del muro di cinta e la collocazione di paletti dissuasori contro l'accesso di auto.

Al sopralluogo, insieme con Giambrone e Mattina, ha partecipato anche il sindacato Sunia, che ha promosso la costituzione in condominio delle famiglie che attualmente vivono nella struttura. Per Giambrone e Mattina "grazie alla collaborazione con il Sunia e le famiglie e grazie alla disponibilità delle maestranze comunali sarà possibile restituire decoro alla struttura, in un'ottica di apertura e vivibilità per tutti".