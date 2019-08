I senzatetto e l'occupazione dell'ex Onpi a Partanna: "Saranno regolarizzate le 60 famiglie"

Era una casa di riposo comunale per persone anziane. Poi era stata occupata da un gruppo di senzatetto. La struttura in questione è l’ex Onpi. Il caso delle 60 famiglie che dal 2011 occupano i locali dell'edificio in piazzetta della Serenità, a Partanna, è stato oggi al centro di un esame nella sede del Polo tecnico di via Ausonia tra il Sunia Palermo (il sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari), l'assessore all'Urbanistica Giusto Catania e l'assessore alla Cittadinanza solidale Giuseppe Mattina.

“Abbiamo avviato un confronto proficuo tra il sindacato degli inquilini e l'amministrazione comunale per individuare delle soluzioni e risolvere il problema delle famiglie bisognose che vivono da anni nella sede ex Onpi – dichiara il segretario del Sunia Palermo Zaher Darwish -. Queste famiglie hanno recuperato i locali dell'ex casa comunale di riposo per anziani, strappandoli allo stato di abbandono e di degrado in cui si trovavano. E hanno adeguato la struttura all'esigenza delle singole famiglie. Oggi si è concordato l'avvio di un processo che si pone come finalità la regolarizzazione del rapporto tra le famiglie, l'amministrazione comunale e le utenze domestiche”.

Dopo lo sgombero coatto deciso da Cammarata nel 2010 fu varato il progetto di recupero, che dopo essere stato approvato dal Comune, in realtà non è mai partito. Negli appartamenti ex Onpi oggi vivono 350 persone, che otto anni fa hanno occupato lo stabile. Nonostante all'interno della struttura era fino a poco tempo fa attivo un ufficio comunale.