VIDEO | "Bomba ecologica tra amianto e boom di tumori": ex Chimica Arenella, sogno liberty diventato incubo

Costruita come succursale della grande fabbrica tedesca Gondelberg, nel 1930 divenne la più grande azienda europea per la produzione di acido citrico. Poi la crisi e la chiusura a metà anni '60. Numerosi i progetti di riqualificazione per l'area che potrebbe accogliere un museo del mare, un porticciolo e persino un acquario. Tutto però è fermo e all'interno si respira un'aria quasi surreale...