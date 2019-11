“Un ballo per la vita”: serata di beneficenza a Villa Magnisi per Oncologia di Villa Sofia Cervello

“Un ballo per la vita” è il tema della serata di beneficenza in programma domani a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici della provincia di Palermo. L’evento è finalizzato a raccogliere fondi per l’acquisto di due poltrone per la chemioterapia da destinare al reparto di Oncologia medica dell’Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, diretto da Francesco Verderame. La serata, organizzata da Renata Barbagallo e Marcello Alessandra, avrà inizio alle 21 e sarà allietata dal dj set di Luigi Scuderi e Alessio Mollica.