Palermo Pride, auto storiche e gara podistica: traffico rivoluzionato nel weekend

La parata del Pride, la partita Palermo-Perugia, il memorial Salvo D’Acquisto e il giro delle auto storiche. Si prospetta un weekend intenso per la città e la polizia municipale ha disposto una serie di modifiche alla normale viabilità per consentire lo svolgimento senza intoppi di tutti gli eventi.

Venerdì 21 e sabato 22

Pride

A Foro italico divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati dalle 6 di venerdì alle 20 di sabato. La fermata dei mezzi di trasporto extraurbano sarà spostata temporaneamente in via Adorno. Chiusura al transito veicolare dalle 17 alle 20 di sabato del tratto compreso tra via Lincoln e V. Emanuele; via Cala; via Porto Salvo.

Dalle 17 alle 22 di sabato chiusura totale al transito - al passaggio del corteo -: Foro Umberto I tratto tra via Lincoln e via V. Emanuele (Porta Felice ); Gli organizzatori si raccorderanno con il comando della polizia municipale per individuare il tratto in cui effettuare l'inversione al fine di raggiungere Porta Felice e proseguire su via Vittorio Emanuele; via Vittorio Emanuele - nel tratto tra Foro Umberto l via Roma; via Roma - nel tratto compreso tra via Vitttorio Emanuele e via Cavour; via Cavour nel tratto compreso tra via Roma e piazza Verdi: piazza Verdi.

Divieti di sosta con rimozione ambo i lati per tutta la giornata di sabato: foro Umberto I, carreggiata lato monte - tratto Porta Felice a via A. Lincoln; via Cala, tratto Porto Salvo - Porta Felice; via Porto Salvo, tratto via Cala — via V. Emanuele; via Vittorio Emanuele, tratto Porta Felice/ via Roma; via Roma, tratto via Emanuele / via Cavour (comprese eventuali anse in atto riservate alla sosta innanzi alberghi, poste e banche); via Cavour, tratto via Roma — piazza Verdi:.

Conad Tour 2018 dalle 7 alle 14 in via Cantavespri/piazzetta della Pietà

Piazzetta della Pietà divieto di sosta con rimozione coatta.

Incontro di calcio "Palermo–Perugia" allo stadio Barbera alle 15

Alle 12 scatta la consueta chiusura di viale del Fante (da piazza Leoni fino a piazza Salerno) e delle vie del Carabiniere e Cassarà. Dalle 13 saranno chiuse al transito veicolare via Croce Rossa lato Statua, (da piazza Vittorio Veneto a via Villa Sofia) viale del Fante all'innesto con la Favorita (altezza via Case Rocca) e via De Gasperi da via Empedocle Restivo. In direzione stadio sarà percorribile la corsia laterale fino a via Valderice mentre via Ausonia resterà un'arteria di attraversamento, percorribile in direzione di viale Strasburgo.

La fermata dei bus dalla piazza sarà spostata alla prima fermata di via Libertà, dopo piazza Vittorio Veneto, da dove transiteranno le linee dirette in centro città. La zona sarà presidiata dalle pattuglie della polizia municipale.

Sabato 22 e domenica 23

Festeggiamenti in onore di Santa Rosalia

Dalle 14 in via Pietro Bonanno, tratto compreso tra via Cardinale Rampolla e la Spianata della Sacra Grotta, chiusura al transito veicolare ad eccezione degli autorizzati.

Domenica 23

Gara podistica regionale "Memorial “Salvo D’Acquisto”

Via della Libertà, carreggiata centrale del tratto compreso tra la via Notarbartolo (esclusa) sino a piazza Castelnuovo (esclusa), chiusura al transito dalle 7 alle 12:30. Carreggiate laterali divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro. Durante lo svolgimento della manifestazione, scatterà il divieto di transito ai cicli e velocipedi all'interno dell'area interessata dalla manifestazione e nelle piste ciclabili ì lungo il percorso.

Piazza Mordini per i giorni 22 e 23 istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta con chiusura al transito veicolare per la posa di dieci gazebo. Piazza Francesco Crispi lato Giardino Inglese il 23 - durante e per tutta la durata della manifestazione -chiusura al transito veicolare. Sarà consentito il transito negli attraversamenti di via Archimede via Siracusa, via R. Settimo piazza Castelnuovo e via La Farina piazza Crispi;

Centro città - Raid dell’Etna 2018 – Giro della Sicilia per auto storiche

Stop alle auto dalle 13 alle 20 nella carreggiata di via Libertà. Dalle 24 a mezzanotte l'asse di via della Libertà compreso da piazza Mordini e piazza Castelnuovo sarà chiuso alla circolazione;.

Zen – Processione religiosa

Chiusura al transito veicolare, delle vie e piazze interessate, al passaggio dalla processione in onore al Santo Padre Pio da Pietralcina, con partenza alle 16 e fino al termine delle processione nelle vie: F. De Gobbis, Luigi Einaudi, Patti, Leonardo Pisano, Marco Fanno, Ignazio Mormino, Lanza di Scalea, Rocky Marciano, Fausto Coppi, Girardengo e Agesia di Siracusa.