Ciclismo, pallanuoto e visite politiche: come cambia il traffico fino a domenica

Due eventi sportivi e visite politiche dietro la mini rivoluzione del traffico. La polizia municipale ha reso noti gli eventi che influenzeranno la viabilità nei prossimi due giorni. Sabato 17 febbraio, per gli spostamenti previsti in vista della presenza di un’alta carica istituzionale, saranno istituite zone rimozioni in via San Lorenzo, via Wagner, piazza Teatro Santa Cecilia. Domenica 18 febbraio, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e fino a cessate esigenze, all’interno del Parco della Favorita e lungo i viali Ercole e Diana si svolgerà la manifestazione ciclistica "Trittico 2018".

Al completamento dell’ultimo giro la carovana proseguirà a traffico aperto per via della Favorita, a sinistra per via Martin Luther King, a sinistra per via Pietro Bonanno con arrivo tre chilometri prima del Santuario di Santa Rosalia. Si ricorda che in entrambi i giorni sarà pedonalizzata la zona del Cassaro basso. Inoltre in Viale del Fante e in piazza Trattati di Roma sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per la manifestazione denominata "Europa Cup Pallanuoto" (in programma dal 14 al 18 febbraio 2018.

Sabato 17 e domenica 18 febbraio

Pedonalizzazione del Cassaro Basso (ordinanza dirigenziale n. 21 del 12 gennaio 2018):

corso Vittorio Emanuele: tratto compreso tra via Porto Salvo e via Roma, queste escluse, suddivisione della carreggiata come appresso riportata: Istituzione di una corsia centrale per la circolazione veicolare, larga metri 3,50 a senso unico di marcia in direzione via Roma; nella parte restante della carreggiata, a ridosso dei marciapiedi, istituzione di due percorsi pedonali, equamente suddivisi, che saranno delimitati con apposita segnaletica orizzontale ed eventuali arredi/fioriere; chiusura al transito veicolare dalle ore 15,30 del Sabato alle ore 22,30 della Domenica.

manifestazione denominata “Europa Cup Pallanuoto” (ordinanza dirigenziale n. 160 del 15 febbraio 2018):

viale del Fante, dal civico 3/B e sino al piazzale Trattati di Roma altezza civico 58/B - divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 14 del 15 febbraio 2018 sino alle ore 24 del 18 febbraio 2018 e comunque sino a cessate esigenze;

piazza Trattati di Roma, tratto compreso tra viale del Fante e prospiciente il lato piscina comunale compreso il passo carrabile della struttura - divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 14 del 15 febbraio 2018 sino alle ore 24 del 18 febbraio 2018 e comunque sino a cessate esigenze;

lungomare Cristoforo Colombo, rispetto dei provvedimenti disposti, con ordinanza dirigenziale 2416 del 25 giugno 1993 in particolare nel tratto compreso tra viale P.ssa Maria e oltre il civico 4977 (Telimar) che ha disposto il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, 0-24 e il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 14 del 15 febbraio 2018 sino alle ore 24 dell’8 febbraio 2018.

via Lanza di Scalea, intero tratto, rispetto dei provvedimenti disposti con ordinanza dirigenziale 685/200 e 235/2012 che hanno disposto il divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, 0-24 nelle carreggiate centrali vi Via Lanza di Scalea e il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 14 del 15 febbraio 2018 sino alle ore 24 del 18 febbraio 2018.

Sabato 17 febbraio

Istituzione delle seguenti limitazioni alla circolazione in relazione alla presenza di alta carica istituzionale:

via San Lorenzo - divieto di sosta con rimozione forzata - ambo i lati - dalle ore 13 del 16 febbraio 2018 alle ore 14 del 17 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze, tratto compreso tra il civ. 22 e l'incrocio con via Michele Beltrami;

via Riccardo Wagner - divieto di sosta con rimozione forzata - ambo i lati - dalle ore 19 del 16 febbraio 2018 alle ore 13 del 17 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze, tratto compreso tra via Mariano Stabile e via Ammiraglio Gravina;

via Piccola del Teatro Santa Cecilia – istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – e divieto di circolazione dalle ore 13 del 16 febbraio 2018 alle ore 14 del 17 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze dell’intera via;

piazza Teatro Santa Cecilia – istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione dalle ore 13 del 16 febbraio 2018 alle ore 14 del 17 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze dell’intero perimetro;

via Divisi - via Piccola del Teatro Santa Cecilia – istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – e divieto di circolazione dalle ore 13 del 16 febbraio 2018 alle ore 14 del 17 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze di via Divisi nel tratto compreso tra piazza Rivoluzione e via Roma;

via Cagliari, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – e divieto di circolazione dalle ore 13 del 16 febbraio 2018 alle ore 14 del 17 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze di via Cagliari nel tratto compreso tra via Roma e piazza Santa Cecilia;

via Cantavespri, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – e divieto di circolazione dalle ore 13 del 16 febbraio 2018 alle ore 14 del 17 febbraio 2018 e comunque fino a cessate esigenze di via Cantavespri nel tratto compreso tra piazza Santa Cecilia e piazza Rivoluzione.

Domenica 18 febbraio

Dalle ore 8 alle ore 12.30 - Istituzione delle seguenti limitazioni alla circolazione in relazione alla manifestazione sportiva “Trittico 2018”. (ordinanza dirigenziale n. 40 del 23 gennaio 2018)

via c.d. Case Rocca, intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante;

viale Diana, tratto compreso tra la stradella di collegamento tra i viali Diana e Ercole (altezza c.detto Piazzale dei Matrimoni) e viale Margherita di Savoia;

viale Ercole, intero tratto;

All'interno del Parco della Favorita, tratto compreso tra la fontana d'Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi;

viale Regina Di Savoia, nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino;

via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio, strade senza uscita alla sbocco sul viale Margherita di Savoia (escluso i residenti) e senso unico nel senso e nel tratto tra l'ingresso di viale Diana e via Martin Luter King (escluso i residenti e coloro i quali sono diretti alla struttura equestre).