Il Comune a caccia di idee per Natale, pubblicato il bando per i progetti

Natale si avvicina e il Comune seleziona i progetti che animeranno la città. E’ stato pubblicato sul sito dell'Amministrazione l'avviso per "la manifestazione di interesse". Lo scopo è "offrire alla cittadinanza un programma di eventi culturali, al fine di animare e vivacizzare le vie cittadine, dal centro alle periferie, interessando tutto il territorio comunale, nel periodo compreso tra il 20 dicembre 2019 e il 6 gennaio 2020. Si invitano, pertanto, gli operatori culturali interessati a presentare una proposta culturale secondo gli obiettivi, le modalità e i criteri specificati".

Chi può partecipare

Possono presentare domanda di partecipazione gli operatori culturali, formalmente costituiti, (enti, istituzioni, associazioni e organismi di promozione culturale in genere) che dimostrino di trovarsi in corso di attività, costituite da almeno due anni, e con una comprovata esperienza. Ciascuna associazione potrà proporre un solo progetto, che potrà essere finanziato con un massimo di cinquemila euro. Le iniziative dovranno essere gratuite per il pubblico. In alcuni casi sarò possibile limitare l'accesso fino a esauimento posti.

Come partecipare

Dal Comune spiegano che "le proposte, presentate in plico chiuso in tutti i lembi, pena l’esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre le 12 del 5 dicembre. Dovranno essere consegnate a mano al protocollo dell'area della Cultura, Palazzo Ziino, via Dante 53 (farà fede la data del timbro di ricevimento dell'Ufficio protocollo del Comune) oppure essere spedite tramite raccomandata a/r all'Area della Cultura, Palazzo Ziino, via Dante 53 (pervenute entro le 12 del 5 dicembre). Il plico dovrà riportare all’esterno, con esattezza, ai fini di una corretta protocollazione, la dicitura "Partecipazione all’Avviso Pubblico esplorativo – Manifestazione di interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie 2019" con l’indicazione del nome del soggetto proponente, sede legale e il codice fiscale dello stesso. Dovrà essere indicato altresì la tipologia del luogo di svolgimento".

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare o inviare un'email all'area delle Culture del Comune ( cultura@comune.palermo.it).