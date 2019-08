Veleggiata per l'inclusione, letture e testimonianze: gli eventi in ricordo di Libero Grassi

In occasione del ventottesimo anniversario della morte di Libero Grassi, Addiopizzo e la famiglia dell’imprenditore assassinato da Cosa nostra hanno organizzato diverse iniziative per ricordare l'imprenditore e la moglie Pina Maisano. "Quest'anno - spiega Addiopizzo - la giornata del 29 agosto sarà un momento per interrogarsi su cosa sia rimasto dell’esempio di Libero Grassi, sul valore delle scelte di chi trova il coraggio di denunciare, sulle difficoltà che si incontrano lungo tale percorso e su come cambiano le dinamiche criminali attraverso cui si perpetra il racket delle estorsioni".

Il programma completo

ore 7.40 - via Vittorio Alfieri: un fiore in ricordo di Libero Grassi a ventotto anni dalla morte

ore 15.30 - parco Libero Grassi: Terza edizione di “Vela per l’inclusione sociale”, veleggiata in barche d’altura con i ragazzi di piazza Magione accompagnati da Addiopizzo, la Lega navale italiana e Alfredo Chiodi, nipote di Libero Grassi. L’iniziativa finalizzata alla prevenzione e alla riduzione del disagio socio-culturale e a favorire l’inclusione sociale, si inserisce nell’ambito delle attività dieducativa territoriale svolte da Addiopizzo nel quartiere della Kalsa.

ore 19.00 - Nautoscopio, piazza Capitaneria di Porto: Le cicatrici della crescita. Introduce Addiopizzo. Roberto Puglisi - giornalista di Live Sicilia - dialoga con: Alice Grassi, Davide Grassi e Massimiliano Noviello. Testimonianza di uno dei commercianti di origine bengalese che si sono ribellati al racket con il sostegno di Addiopizzo. Durante il dialogo saranno letti alcuni brani del libro "L’altro casalese" sull’omicidio di Domenico Noviello e della lettera al Caro estorsore di Libero Grassi.