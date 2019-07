Era evaso durante il Festino, detenuto dell'Ucciardone si costituisce a Milano

Dopo diciotto giorni di fuga l’evaso Alessandro Cannizzo si è costituito al carcere di Bollate. Il 44enne di Messina si è presentato all’istituto penitenziario del Milanese dopo essersi allontanato in occasione del Festino di Santa Rosalia, durante il quale avrebbe dovuto spingere il carro insieme ad altri uomini detenuti come lui all’Ucciardone.

Prima di questo episodio Cannizzo era considerato un detenuto modello che aveva pure seguito i corsi teatrali di Lollo Franco, il direttore artistico dell’edizione numero 395 del Festino dedicato alla Santuzza. Da quel giorno si sono susseguite diverse voci mai confermate ufficialmente sul luogo in cui fosse nascosto, tra la Francia e la Spagna.

Alla figlia Cannizzo, nel corso del periodo detentivo, aveva raccontato di trovarsi in Alaska per una missione. In realtà era recluso in carcere da due anni e ne avrebbe dovuti trascorrere dietro le sbarre altri sette. Il dipartimento di amministrazione penitenziaria, d'accordo con l'autorità giudiziaria, dovrà adesso decidere se trasferirlo nuovamente a Palermo.

Bisognerà inoltre capire per quale motivo sia scappato, dove abbia trascorso questi giorni lontano dal capoluogo siciliano e cosa abbia fatto dopo essersi volatilizzato nel nulla approfittando del permesso concessogli dalla direzione dell’Ucciardone per le prove dello spettacolo. Canizzo si trova in carcere per reati contro il patrimonio.