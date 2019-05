E' ai domiciliari ma viene sorpreso fuori casa, arrestato palermitano

Un palermitano di 36 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di evasione. E' successo nei giorni scorsi a Catanzaro. L'uomo - B.R. le sue iniziali - è stato sorpreso dagli agenti della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio. Durante le normali verifiche di osservanza delle misure restrittive alternative alla detenzione in carcere, gli agenti non hanno trovato il palermitano - che era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari - all'interno del proprio appartamento.

Il 36enne è stato notato poco dopo mentre tentava di eludere la sorveglianza dei poliziotti nel tentativo di rientrare in casa. Gli agenti immediatamente lo hanno bloccato. "Il palermitano non ha fornito una valida giustificazione sul perché si trovasse fuori dalla sua abitazione - hanno spiegato dalla polizia -. Inoltre, è stato verificato che non aveva alcun permesso o autorizzazione ad allontanarsi da casa, pertanto, gli agenti lo hanno tratto in arresto per il reato di evasione".