Evade due volte dai domiciliari nell'arco di tre giorni e finisce in carcere

Evade due volte nell'arco di tre giorni e viene arrestato. In manette a Genova un palermitano di 49 anni. I fatti sono avvenuti a Sampierdarena, un quartiere del capoluogo ligure nel tardo pomeriggio di venerdì. Una pattuglia dei carabinieri, in seguito a un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria di Milano, ha fermato il palermitano dopo le reiterate violazioni a cui era sottoposto. Il 49enne si trovava agli arresti domiciliari per il reato di estorsione.

L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Marassi. Il palermitano, già nella mattinata di mercoledì scorso, si era allontanato dalla sua abitazione senza un regolare permesso e, sorpreso dagli stessi carabinieri, era già stato arrestato per evasione.