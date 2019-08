E' ai domiciliari, la polizia lo sorprende mentre è a spasso in piazza Sant'Anna

Si aggirava con fare sospetto tra le auto nella zona di piazza Sant'Anna. Quando gli agenti si sono avvicinati per un controllo, ha immediatamente accelerato il passo tentando di dileguarsi tra i vicoli, ma ciò non gli è servito a seminarli. Poi la scoperta: si trattava di un uomo che doveva essere agli arresti domiciliari. Così per L.G., 32enne, sulla carta un "detenuto domiciliare" è scattato l'arresto. In azione una pattuglia dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, intervenuta nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio. L'uomo è stato raggiunto, identificato e poi tratto in arresto per il reato di evasione.