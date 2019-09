Tunisino evade da caserma carabinieri, palermitana denunciata: "Ha favorito la fuga"

Una donna palermitana di 34 anni (F.A. le sue iniziali) è stata denunciata per la fuga di un tunisino - Mohamed Kacem - dalla caserma dei carabinieri di Mazara del Vallo. L'uomo è stato arrestato ieri, domenica 22 settembre, dopo che venerdì scorso era riuscito a scappare dalla caserma dei carabinieri, dove si trovava in stato di fermo.

Come riporta il sito trapanese Tp24.it il tunisino si era buttato dal primo piano, tra l'altro riportando delle ferite, e si era dileguato tra i vicoli del centro storico. Immediate le ricerche, che sono terminate ieri, quando si è scoperto che l'uomo si era rifiugiato in un locale sopra una pizzeria. "Da qui - si legge - l'accerchiamento delle forze dell'ordine e poi l'arresto, molto concitato, che ha attirato la curiosità e l'attenzione di molti passanti". La donna palermitana è stata denunciata insieme a un mazarese di 24 anni con l'accusa di aver favorito la fuga dell'uomo.