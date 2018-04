"E' Pasquetta e voglio mangiare 'stigghiola' anche io", viola i domiciliari ma viene arrestato

Non ha resistito al richiamo della tradizionale "arrustuta" di Pasquetta ed è andato in cerca di "stigghiola". L'uomo, un 46enne palermitano, era però sottoposto agli arresti domiciliari e quando i carabinieri lo hanno sorpreso in strada sono scattate nuovamente le manette. A beccarlo sono stati i militari delle stazioni di Altarello di Baida e di Borgo Nuovo.

G.R., queste le iniziali dell'uomo, ha detto di essersi allontanato da casa perchè anche lui per Pasquetta voleva mangiare le “stigghiola”. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato nuovamente arrestato e posto ancora ai domiciliari in attesa di giudizio.