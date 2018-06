Furti, estorsioni e minacce a Camporeale, sgominata la banda del terrore: 7 arresti

Associazione a delinquere finalizzata a compiere furti, intimidazioni ed estorsioni. Con queste accuse in sette sono finiti in manette. Anche due donne all'interno della banda che da anni seminava il terrore a Comporeale. In arresto Maurizio Mulé, 26 anni di Partinico, Salvatore Lazzara, 30 anni di Alcamo, Barbara Lombardo, 33 anni, Vincenza Ferdico, 24 anni, Francesco Mulè, 28 anni, di Partinico, Calogero Mulè, 30 anni di Partinico, e Vincenzo Mulè, 25 anni di Alcamo.

Ad eseguire i provvedimenti - disposti dal procuratore aggiunto Ennio Petrigni e dal pm Enrico Bologna - i carabinieri di Partinico. L'indagine, condotta dai militari, è iniziata dopo alcuni incendi dolosi di auto e autocarri nel territorio di Camporeale. Sin dalle prime battute la presenza nel comune di un'organizzazione è stata chiara. In alcune intercettazioni gli investigatori hanno trascritto le richieste di aiuto di imprenditori vittime di attentati e minacce. I malviventi convincevano i residenti che subivano furti ed estorsioni a non parlare, a non denunciare, grazie al potere dell'intimidazione. Anche le due donne, secondo quanto accertato dalle indagini, avrebbero avuto un ruolo attivo nell'organizzazione.

La banda aveva la base operativa in alcuni alloggi del complesso residenziale di piazza Delle Mimose, occupati abusivamente. A capo dell'organizzazione Maurizio Mulè, già sotto sorveglianza (non poteva uscire nelle ore notturne): era lui a scegliere gli obiettivi e a dare supporto logistico.