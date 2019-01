"Dammi i soldi o ti faccio saltare col tritolo": ricatta donna e si fa dare 30 mila euro, condannato

Era diventato il tormento di una donna, vessata, minacciata di morte e costretta nel tempo a versare quasi 30 mila euro. Il gip Michele Guarnotta di Termini Imerese ha condannato a cinque anni di reclusione Fabio Bellanca, 37 anni. L'uomo era finito nei guai perché avrebbe costretto, con pesantissime minacce, una donna a dargli una consistente somma di denaro.

Bellanca aveva iniziato una relazione di amicizia con la donna, una 58enne di Petralia Sottana. L'estorsione si sarebbe verificata fra la fine del 2017 e il giugno del 2018, attraverso ricariche poste pay. E con minacce pesanti: "Dammi i soldi o ti faccio saltare in aria col tritolo a te e a tutta la tua famiglia. Ti sciolgo nell'acido, non troveranno nemmeno il Dna".

Il pm aveva chiesto, per l'imputato, la condanna a cinque anni e 4 mesi. Fabio Bellanca è stato rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Re e Giulia Cristodaro. L'estorsione sarebbe avvenuta a Blufi. I carabinieri, dopo che la donna ha deciso di denunciare tutto, lo hanno arrestato.

I carabinieri hanno accertato che sono stati versati 77 vaglia postali per la somma di 23.910 euro e 22 ricariche postepay per 2.736 euro. "La donna - avevano spiegato dal comando dei carabinieri al momento dell'arresto - ha deciso di rivolgersi ai militari dell’Arma perché era ormai esasperata. Le minacce di Bellanca erano diventate sempre più serie e preoccupanti al punto che la signora temeva concretamente per la propria incolumità".