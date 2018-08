"Vuoi il tuo scooter? Dammi 30 euro": estorsione a disabile, denunciato

Vicino a un ospedale avrebbe minacciato un invalido che stava avviando il suo scooter per tornare a casa. Un palermitano di 33 anni è stato denunciato in provincia di Reggio Emilia. La vittima è un diversamente abile di 55 anni. L'uomo è stato avvicinato accanto all'ospedale di Scandiano da una persona a lui sconosciuta, che gli ha staccato le chiavi dal motorino per poi chiedere trenta euro in cambio della restituzione.

L’invalido, impaurito, ha consegnato i soldi e poi è tornato a casa. Da dove ha però segnalato la vicenda ai carabinieri, formalizzando poi la denuncia in caserma. Si è risaliti a un 33enne palermitano già noto alle forze dell’ordine. Il palermitano, dopo essere stato riconosciuto come l’autore del reato, stato denunciato per estorsione alla magistratura reggiana.