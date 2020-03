Canti e cori da stadio in barba al virus, esposto sugli operai Reset del canile

Esposto contro una squadra di operai Reset in servizio al canile. Possibili guai in vista per alcuni lavoratori della partecipata del Comune che rischiano una denuncia, anche loro, per il contenuto di alcuni video pubblicati sui social. Le immagini mostrano otto dipendenti durante quella che sembra una pausa.

In pochi sembrano rispettare, quantomeno per ciò che viene mostrato le misure anticontagio da Coronavirus. In pochi indossano le mascherine e quasi nessuno rispetta le distanze di sicurezza. Poi il gran finale in cui tutti quanti, tenendosi sotto braccio l'un l'altro, intonano cori da stadio e famose canzoni in lingua napoletana. Questa volta indossando - alcuni di loro - tute bianche e mascherine.