Esodo di ferragosto, traffico da "bollino nero" sulla Palermo-Mazara

Traffico particolarmente intenso lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Lo segnala l'Anas, che in una nota afferma: "Il secondo weekend di agosto ha confermato le previsioni del bollino nero". Anche nel Palermitano.

Le grandi partenze verso le località turistiche, a cui si sono aggiunti anche agli spostamenti del fine settimana, hanno fatto registrare traffico molto intenso sui circa 30 mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (società del Gruppo FS Italiane).

I grandi flussi veicolari dell’esodo di ferragosto sono cominciati nel pomeriggio di venerdì e sono stati in graduale aumento per l’intera giornata di ieri fino al pomeriggio di oggi. "La circolazione - avverte l'Anas - potrebbe intensificarsi nelle prime ore serali per i rientri dal weekend. Per agevolare gli spostamenti, il divieto di transito dei mezzi pesanti è in vigore fino alle ore 22 di questa sera".