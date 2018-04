Dopo 7 anni tornano ad esibirsi le Frecce tricolori: Palermo unica tappa nel Sud d'Italia

Dopo 7 anni le Frecce tricolori torneranno ad esibirsi a Palermo. L'appuntamento - unica tappa del Sud d'Italia - è fissato per l'8 luglio. "L'Aeronautica Militare - commenta il consigliere comunale del Pd Giovanni Lo Cascio - ha voluto essere nella nostra splendida città come giusto riconoscimento nell'anno di Palermo Capitale della Cultura. Sarà una vetrina di primo piano, mostreremo al mondo le nostre bellezze nella magica atmosfera delle Frecce tricolori. Rivolgo un sentito ringraziamento al sindaco, Leoluca Orlando, per essere riuscito ha portare a Palermo questo evento mondiale che richiamerà da tutta la Sicilia migliaia di turisti e appassionati".

Ancora non sono stati resi noti luogo e orario dell'esibizione. L'ultima volta in cui le Frecce tricolori hanno dato spettacolo a Palermo correva l'anno 2011. Il Foro Italico la cornice perfetta dove, in occasione della XIV edizione di Provincia in Festa, sono andate in scena le figure più ardite: cardioide, ventaglio, bomba, arizona e looping particolari in formazione.