Montemaggiore, escursione Lipu nella riserva naturale bosco della Favara e bosco Granza

Escursione domenica 23 febbraio nella riserva naturale orientata del Bosco della Favara e Bosco Granza (Montemaggiore Belsito-PA). Istituita nel 1997 e affidata in gestione all’Azienda Foreste Demaniali, la Riserva Naturale Orientata “Bosco della Favara e Bosco Granza” è immersa in un’aera interna della Sicilia e poco battuta, tra i territori di Montemaggiore Belsito, Aliminusa, Sclafani Bagni e Cerda. Affascinante itinerario tra i boschi di sughera e di roverella, intervallati da ampie radure e stagni con zone di macchia e vegetazione igrofila. La riserva è anche ricca da avifauna locale e svernante.

Tra le specie interessanti che potremo vedere/sentire c’è il codibugnolo di Sicilia, il fringuello, il tordo bottaccio, la tordela, la passera scopaiola, il picchio rosso maggiore, l’allodola e la tottavilla. Tra le emergenze naturalistiche spicca il Lago Bomes, importante specchio d'acqua naturale, zona umida IWC per la possibile presenza di specie avifaunistiche acquatiche svernanti, e sede di anfibi e invertebrati. Altri stagni li incontreremo lungo il percorso. Il percorso inizia da Portella di Granza (930m s.l.m.) e prosegue per il Lago Bomes (816m sl.m.). Da lì si torna indietro per un tratto e si prende una deviazione per il Centro visite della Riserva dove pranzeremo e da dove poi partirà un sentiero in leggera salita per il Cozzo la Guardiola (900m circa s.l.m.) con ampia vista sulle Madonie e sulla valle del fiume Imera Settentrionale, proseguendo poi, lungo un tragitto in salita a tratti tortuoso, per una spettacolare parete rocciosa ricoperta di vegetazione e per uno stagno ricco di fauna.

Dettagli dell’escursione: LUNGHEZZA: 7 Km DIFFICOLTA’: abbastanza facile. Alcuni brevi tratti in pendenza su sentiero e terreno. PERCORSO: sentiero, terreno, strada sterrata QUOTA DI PARTENZA: 930m QUOTA MINIMA: 816m QUOTA MASSIMA: 960m DOTAZIONE OBBLIGATORIA: pranzo a sacco, scarpe da trekking, felpa di pile, giacca a vento impermeabile. Consigliamo un cambio di scarpe e di maglietta. Possibilità di rifornirsi di acqua di sorgente da un abbeveratoio presso il centro visite (non garantiamo che ci sia acqua). APPUNTAMENTO: Da Palermo ore 8.15 presso il bar Oceania, in via Giotto. Partenza con mezzi propri dividendo i soldi per il carburante. Proseguimento per l’autostrada PA-ME ed uscita all’Agglomerato Industriale di Termini per poi dirigersi verso Cerda e Montemaggiore Belsito. Arrivo a Portella di Granza alle 9.45-10.00. Rientro alle macchine entro le ore 17.00. La partecipazione è gratuita per i soci Lipu. Per i non soci è gradita una donazione. Ci sarà la possibilità di iscriversi alla Lipu.

