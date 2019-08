Getta gli escrementi del suo cavallo nel cestino dei rifiuti: gnuri multato in via Roma

Stava "depositando" gli escrementi del suo cavallo all'interno di un cestino dei rifiuti di via Roma all'incrocio con via Cavour. Grazie a una segnalazione pervenuta via mail, la polizia municipale ha riconosciuto e successivamente sanzionato un cocchiere, che era stato fotografato pochi minuti prima da un cittadino.

In azione gli agenti del Nucleo vigilanza trasporto pubblico. "I vigili - spiegano dagli uffici del comando di via Dogali - hanno riconosciuto lo 'gnuri' dalla foto e gli hanno contestato la violazione di alcune norme, richiamandolo ad una corretta osservanza del regolamento comunale per il servizio turistico di piazza con veicoli a trazione animale genere equino', che impone ai cocchieri di comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità".

Durante le fasi controllo della documentazione è stato inoltre accertato che il cocchiere non aveva provveduto al rinnovo del certificato sanitario del cavallo che ne attestasse l’idoneità fisica all'attività. Questa inadempienza si è tradotta nell'obbligo di interruzione del servizio. Lo gnuri stato sanzionato per un importo complessivo di 100 euro. La Rap ha quindi provveduto, nel frattempo, alla pulizia e alla disinfezione del cestino.