Escrementi dei cani per strada, task force contro chi sgarra: "Appostamenti e controlli a gogò"

Obiettivo dichiarato: combattere uno dei fenomeni più diffusi e odiati dai cittadini, cioè l’abbandono delle deiezioni canine sui marciapiedi e nelle aree pubbliche. Rap e vigili d'ora in poi opereranno a braccetto, anche in collaborazione con le circoscrizioni. A darne comunicazione è stato il presidente della Rap Sergio Vizzini durante un incontro che si è tenuto in piazzetta Cairoli con il comandante dei vigili urbani Gabriele Marchese per definire modalità, tempi di azione, interventi degli operatori ecologici e degli agenti della polizia municipale.

"La procedura individuata per recuperare il decoro di alcune vie - spiegano da via Dogali - prevede che si proceda ad interventi mirati di pulizia straordinaria, seguiti da una attenta attività di monitoraggio ed eventuali appostamenti da parte degli agenti, che vigilano sul rispetto sia delle norme relative al decoro urbano sia di quelle relative alla salute degli animali. Si procederà infatti sia al controllo della disponibilità da parte dei proprietari di adeguati dispositivi e sacchetti per la rimozione delle deiezioni, sia alla verifica dell'iscrizione degli animali all'anagrafe canina tramite microchippatura. Di volta in volta verranno concordate specifiche aree della città interessate dagli interventi, anche in raccordo con le circoscrizioni".

Il nucleo cinofili della polizia municipale dal 23 gennaio al 15 febbraio ha effettuato 92 controlli sui cani portati a passeggio emettendo 10 sanzioni per illeciti di varia natura (omessa raccolta deiezioni, mal custodia, mancanza microchip).

Soddisfazione da parte del comandante dei vigili Gabriele Marchese che ha sottolineato l'importanza della "collaborazione da parte dei palermitani, nella consapevolezza che la città è di tutti e bisogna tenerla pulita. L’amministrazione comunale sta facendo la sua parte ma senza la collaborazione dei cittadini non si arriverà mai alla risoluzione del problema. Tutti dobbiamo sentirci responsabili, come se ognuno di noi fosse un agente di polizia municipale incaricato di far rispettare il decoro in città".

Gli fa eco il presidente della Rap Sergio Vizzini per il quale è "fondamentale la sinergia con la polizia municipale e con Palermo Ambiente su diversi fronti legati al decoro e alla pulizia della città. Un lavoro che intendiamo estendere a tutte le circoscrizioni e per il quale vogliamo coinvolgerle nella programmazione di interventi mirati".

Per incentivare i proprietari dei cani all’utilizzo di dispositivi per rimuovere le deiezioni evitando di sporcare i marciapiedi , la Rap consegnerà domani alla polizia municipale una dotazione di sacchetti e palette da utilizzare per il recupero degli escrementi che potranno essere consegnati fino ad esaurimento scorte ai proprietari dei cani muniti di microchip. Le sedi individuate dalla polizia municipale sono: via Fileti n°19 (sede del nucleo Cinofili); via Montalbo n°249 (Ufficio Igiene Pubblica, sanità e diritti degli animali) e via Tira a Segno (canile). Si tratta di “Lindobox” e “Dog-Net” da utilizzare per il recupero delle deiezioni. Una prima fornitura di numero 10 scatole da 200 pezzi sarà consegnata già da domani mattina nelle sedi comunali per una immediata distribuzione.

Soddisfatto il consigliere comunale di Sinistra Comune, Marcello Susinno, che afferma: "Esprimo grande apprezzamento per l'impegno profuso del comandante Marchese nel contrastare un fenomeno tanto diffuso e incivile. Il numero di 10 multe spiccate in 22 giorni dimostra però che i controlli devono diventare più serrati e continui. Inasprire le sanzioni, inoltre, sarebbe utile perchè scoraggerebbe nel lungo periodo i proprietari di cani che continuano a non rimuovere dalla strada gli escrementi dei loro amici a quattro zampe. Attualmente la sanzione prevista è di soli 50 euro. E' necessario sensibilizzare i cittadini sui temi del rispetto degli spazi comuni e del decoro urbano".