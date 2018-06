Esami di maturità per undicimila studenti palermitani: l'elenco delle commissioni

Il prossimo 20 giugno oltre 500 mila studenti in tutta Italia affronteranno la prima prova dell'esame di maturità. E mentre iniziano pronostici e previsioni su possibili argomenti, il ministero dell'istruzione ha reso noto l'elenco dei docenti che faranno parte delle commissioni. La lista dei nomi potrà però subire delle variazioni nel caso in cui i docenti selezionati decidano di rinunciare all'incarico. In provincia di Palermo saranno 304 le commissioni, che passeranno al setaccio gli oltre undicimila studenti.

I maturandi

A oggi sono 509.307 le studentesse e gli studenti iscritti all’esame di Stato (numero che potrebbe variare dopo degli scrutini finali). Sono 25.606 sono le classi coinvolte nell’esame, 12.865 le commissioni. Il Miur ha anche messo a disposizione degli studenti un motore di ricerca: basterà inserire il nome e l'indirizzo della propria scuola per scoprire i nomi dei commissari, oppure digitare il nome dell'insegnante designato per sapere in quale commissione è stato inserito. Ogni commissione è composta da tre membri esterni, tre interni e un presidente esterno.

Le prove

La prima prova scritta, quella di italiano, sarà mercoledì 20 giugno alle 8.30. I ragazzi avranno a disposizione sei ore. La seconda prova è in calendario giovedì 21 giugno alle 8.30. La durata dipende dalle discipline che caratterizzano gli indirizzi ed è variabile dalle 4 alle 8 ore, tranne per alcuni indirizzi, come i licei musicali, coreutici e artistici, dove la prova può svolgersi in due o più giorni. La terza prova, assegnata da ciascuna commissione d’esame, è in calendario lunedì 25 giugno, a partire dalle 8.30. La quarta prova, che si effettua nei icei e negli istituti tecnici presso i quali sono presenti i progetti sperimentali di doppio diploma italo-francese Esabac ed Esabac Techno e nei licei con sezioni a opzione internazionale spagnola, tedesca e cinese, è programmata per giovedì 28 giugno alle 8.30.