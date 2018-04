Lo scrittore Enzo Randazzo incontra gli studenti dell'Einstein: lectio magistralis su Sciascia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo scrittore Enzo Randazzo incontra gli studenti del Liceo Scientifico “Albert Einstein” per una lectio magistralis su Leonardo Sciascia e la Sicilia. Nell’ambito delle molteplici attività organizzate dallo storico Liceo “Albert Eistein” di Palermo, il dipartimento di Lettere è lieto di offrire agli studenti delle quinte classi un ciclo di incontri su autori e opere del ‘900 6 incontri per dimostrare agli studenti e ricordare che la letteratura del ‘900 esiste. Venerdì 6 aprile 2018 ore 10 nell’Aula Magna Liceo “Albert Eistein”, il dirigente scolastico, Giuseppe Polizzi e i docenti di lettere hanno invitato lo scrittore Enzo Randazzo a tenere una Lectio Magistralis su Leonardo Sciascia e la Sicilia, grande animatore e rinnovatore della cultura letteraria in Italia. Enzo Randazzo è scrittore che, a sua volta nelle proprie opere, rinnova non solo i temi e i luoghi cari a Leonardo Sciascia, ma anche il suo impegno civile rivolto soprattutto ai giovani. Scrittore di romanzi, novelle, uomo di teatro, ha ricevuto il Premio Speciale Casentino 2017 e Firenze 2018, per il romanzo “Kaleidoscopio” con prefazione di Lando Buzzanca ed avvertimento al moderno lettore di Gisella Mondino. Coordinerà la manifestazione la Prof. Daniela Balsano del Liceo Einstein.