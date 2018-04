Addio ai vecchi contatori Enel: da maggio a Bagheria arrivano gli "Open meter"

Arrivano i nuovi contatori Enel. Sta iniziando, anche a Bagheria, la campagna massiva di installazione degli Open meter, la nuova generazione di contatori elettronici targati Enel. Il contatore 2.0 permetterà di analizzare nel dettaglio l'andamento dei consumi giornalieri, suddivisi nelle diverse fasce orarie, e con i dati di misura rilevati ogni 15 minuti. Il cambio del contatore che è completamente gratuito, prevede la sostituzione di circa 25 mila apparecchi. Non verrà richiesto alcun tipo di compenso.

"La data esatta della sostituzione - spiega in una nota il comune di Bagheria - sarà comunicata tramite avvisi che saranno esposti con qualche giorno di anticipo all’ingresso degli immobili interessati dalla sostituzione. A garanzia di sicurezza è il nuovo servizio e Pin che oltre il tesserino identificativo dotato di fotografia in possesso di ogni operatore, sia esso dipendente di Enel che di impresa appaltatrice, mette a disposizione dei clienti un ulteriore strumento di verifica. L’identità dell’operatore potrà, in questo modo, essere accertata anche chiedendo all’operatore medesimo di generare un codice Pin e chiamando il numero verde 800 085 577, selezionando il tasto sette oppure utilizzando il servizio dedicato su app sul sito E- distribuzione consentirà di acquisire dati anagrafici dell’incaricato alla sostituzione".

Nella nota informativa distribuita dal gestore viene indicato il sito web E-distribuzione.it dove i clienti potranno reperire tutte le informazioni relative al progetto, consultare il piano di istallazione e scaricare materiale illustrativo come la guida tecnica all’open meter. Dal sito, mediante una semplice registrazione gratuita sarà inoltre possibile scaricare il rapporto di sostituzione riportante tutti dati di interesse compreso letture di rimozione a partire dal secondo giorno successivo all’intervento. Nei giorni scorsi i referenti regionali di E-distribuzione hanno incontrato il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque e l’assessore ai Lavori Pubblici Fabio Atanasio per illustrare il piano di sostituzione sul territorio e tutte le azioni e iniziative adottate per tutelare la cittadinanza.