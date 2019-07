Emergenza sangue al Giglio: due dirigenti regionali rispondono all’appello dell'ospedale

L'emergenza sangue all'ospedale Giglio di Cefalù rinvia 9 interventi chirurgici e i vertici dell’assessorato regionale alla Sanità intervengono in soccorso della Fondazione e dei pazienti donando. Stamattina, il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica Mario La Rocca e il direttore generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico Letizia Di Liberti, si sono recati nel centro trasfusionale dell’Asp6 di Palermo, presente all’interno della Fondazione Giglio, per offrire il loro sangue. “E’ un’adesione concreta all’invito della Fondazione Giglio che condividiamo – hanno detto La Rocca e Di Liberti – sottolineando l’importanza del donare. E’ un gesto che non costa nulla, che ci toglie poco tempo ma che può diventare, soprattutto in questo periodo dell’anno, di vitale importanza”.

“Ringrazio i dirigenti dell’assessorato regionale - ha commentato il presidente della Fondazione Giglio Giovanni Albano – che hanno risposto al nostro invito di solidarietà verso gli altri. Ci sono interventi salvavita che non possono essere programmati in carenza di sangue”. La scorsa settimana la Fondazione Giglio ha dovuto riprogrammare nove interventi oncologici. “In questi giorni – ha aggiunto il direttore sanitario Salvatore Vizzi – abbiamo già registrato un incremento di donatori che speriamo possa trasformarsi in una gara di solidarietà”. Si può donare nel Centro trasfusionale dell’Asp 6 tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle ore 13.