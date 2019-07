Emergenza sangue: la Thalassa partecipa per coprire il fabbisogno dei centri trasfusionali Villa Sofia - Cervello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L'Associazione Thalassa donatori di Sangue, con sede regionale a Palermo, in via Papa Sergio I° n°5 , da sempre opera in convenzione con l'azienda Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello", portando il sangue raccolto, al Centro Trasfusionale di Villa Sofia e, malgrado la minore affluenza dei donatori, a causa del periodo estivo, quest'anno sono state consegnate 2061 unità di sangue, donate da donatori iscritti all'Associazione. Tutte le settimane l’Associazione Thalassa si impegna ad inviare quanto più possibile sacche di sangue, partecipando attivamente a coprire il fabbisogno. Per chi desidera conoscere l’ubicazione delle nostre autoemoteche, basta chiamare dalle ore 8.00 alle ore 13.00 al numero 0916376565 (feriali e festivi).

Il Presidente Milena Mogavero Lo Forte