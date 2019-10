"Conto da 1,2 milioni ed emergenza rifiuti non superata", sindacati pronti alla mobilitazione

"Nessuna concreta soluzione al problema, sono ben 1,2 milioni di euro richiesti alla Rap dalle discariche di Catania per i conferimenti del solo mese di agosto, non assisteremo inermi al rischio di interruzione della continuità aziendale”. I sindacati intervengono, annunciando la mobilitazione dei lavoratori "se non ci saranno novità di rilievo", sulla vicenda della chiusura della discarica cittadina.

I tir carichi d'immondizia provenienti da Bellolampo sono stati più volte respinti dalle discariche di Motta e Lentini ed è intervenuto anche il prefetto annunciando maggiori controlli dell'indifferenziato "lavorato" da Rap.

Dionisio Giordano, segretario generale Fit Cisl, e Pietro Caleca segretario regionale Uiltrasporti e Giuseppe Badagliacca segretario generale Fiadel, si dicono però "Allarmati dalla inefficacia delle soluzioni intraprese, spesso condivise tra le parti e poi disattese dalle stesse, con la certificazione comunque della inefficacia dell’azione del governo regionale, del mancato rispetto degli impegni assunti e del serio rischio di far sprofondare la Rap in nuove problematiche economico-finanziarie”.

"Se per i conferimenti del solo mese di agosto le discariche catanesi hanno emesso fatture pari a 1,2 milioni di euro - aggiungono i sindacalisti - è facile immaginare le serie difficoltà nelle quali il gestore pubblico di Palermo potrebbe a breve ritrovarsi. Dove sono gli aiuti economici annunciati dal governo regionale? Ci limitiamo a ricordare come la precoce saturazione della VI vasca, sia stata causata da ripetute ordinanze regionali che hanno imposto ai cancelli della discarica di Palermo di essere aperti a più di 50 comuni della provincia palermitana e di quella trapanese. E ancora, se la VII vasca non è ancora pronta e non è neanche messa a gara, ci aggiorni il governo regionale sul reale stato dell’arte di questa incompiuta”.

Secondo i sindacati "serve un cambio di passo di tutti gli attori interessati da questa emergenza che corre realmente il rischio di far saltare il già precario sistema rifiuti siciliano. E se è vero che il Comune ha inteso irrobustire la governance della Rap con un cda nuovo che vede comunque il ritorno di due consiglieri conoscitori della vicenda rifiuti palermitana; e se è vero che la Rap di Palermo ha finalmente un direttore generale, esperto del sistema rifiuti siciliano e convinto assertore della gestione pubblica del servizio, al quale è affidato il compito di rivitalizzare il gruppo dirigente e aumentare la produttività aziendale, adesso è arrivato il momento che la Regione si impegni concretamente per il superamento di questa criticità a partire dal trasferimento di quelle risorse economiche promesse e non ancora pervenute. La Rap non deve pagare per i ritardi di altri, siamo pronti a mobilitare i lavoratori”.