La lotta di Orlando contro chi sporca diventa social, foto e video su Facebook: "Vergogna"

Un detto popolare recita "A mali estremi, estremi rimedi". Sembra questo il principio ispiratore del sindaco Leoluca Orlando che, mentre la città vive una nuova emergenza rifiuti, si scaglia contro quella fetta di cittadini che ancora infrange le regole della raccolta differenziata e abbandona l'immondizia senza alcuna regola aggravando la situazione. E il primo cittadino questa volta non adotta una via "tradizionale" ma usa Facebook. Sulla sua pagina ecco foto e video di palermitani indisciplinati. Immortalati grazie al numero attivato per le segnalazioni. "Magari - si legge nel post - dopo aver contribuito a sporcare la città venite qui su Facebook a sparare insulti e dire che la città è sporca?".

"Caro guidatore e caro proprietario del camion CLXXXXX, non vi vergognate? - recita un post - Magari dopo aver contribuito a sporcare la città venite qui su Facebook a sparare insulti e dire che la città è sporca? Non preoccupatevi, perché la vostra foto con la targa ben visibile è stata trasmessa all'autorità giudiziaria che valuterà cosa fare. E voi che pensate di utilizzare una ditta 'low-cost' per i vostri 'sbarazzi' pensate che quello che non pagate a questi incivili lo pagate con più sporcizia in città".

In un altro post invece a essere rimproverato è il conducente di un furgoncino che scarica rifiuti violando ogni regola. Terzo messaggio invece per alcuni residenti in via Laurana. "Sembra - si legge - che tutto il vostro condominio non faccia la differenziata: non proprio un comportamento civile. Non preoccupatevi, le foto della vostra immondizia con nomi e indirizzi ben visibili sono state trasmesse all'autorità giudiziaria, che valuterà cosa fare. Intanto vi suggerisco, per il bene della vostra e nostra città e per il bene dei vostri figli e nipoti, di cominciare a smaltire i rifiuti in modo corretto".

In tutti i messaggi si ricorda poi che "chi vuole segnalare comportamenti incivili che può farlo inviando video o foto tramite Whatsapp o Telegram al numero 348.8727800 o alla casella e-mail segnalazioni@comune.palermo.it".

Un cambio di strategia comunicativa che non è passato inosservato. Centinaia i commenti ai post tra chi supporta l'Amministrazione e chi invece chiede un atteggiamento diverso.

