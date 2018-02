Emergenza freddo, potenziati i servizi di assistenza ai clochard

La colonnina di mercurio continua ad andare giù e l’assessorato alla Cittadinanza sociale del Comune ha disposto il potenziamento dei servizi in favore dei senza fissa dimora. Il piano operativo emergenza freddo è portato avanti con le associazioni che operano sul territorio e gli enti di volontariato che si occupano dei senza dimora.

Palazzo delle Aquile ricorda che "per contattare la centrale operativa della polizia municipale e richiedere interventi in favore dei senza fissa dimora per l'emergenza freddo è attivo il numero telefonico 0916733432. I cittadini potranno effettuare le segnalazioni a partire dalle 19.30 e, per consentire un'adeguata presa in carico, possibilmente entro le 22. La polizia municipale attiverà i servizi diretti dell'amministrazione o valuterà la necessità di altri interventi".