Emergenza freddo, scatta il piano del Comune per i clochard

Scatta il piano anti-freddo rivolto ai clochard. Con l'abbassamento repentino delle temperature, il Comune mette in campo una serie di servizi per tutelare chi vive in strada. E' attivo 24 ore su 24 un numero di telefono per segnalare alla polizia municipale i senza tetto in difficoltà. Tutti possono chiamare lo 091-6733432 per contattare la centrale operativa dei vigili urbani e segnalare le persone chedormono all'addiaccio.

Anche se il numero è sempre attivo, gli uffici comunali suggeriscono di chiamare dalle 19,30 alle 22,30 per poter pianificare la presa in carico dei senza fissa dimora. La polizia municipale, in base alle segnalazioni, attiverà i servizi sociali dell'amministrazione: dormitorio, assistenza notturna e diurna su strada, ricoveri di urgenza, mensa.

"Servizi di ospitalità - dice il Comune in una nota - rivolti a tutti i senza fissa dimora che decideranno di chiedere accoglienza e il relativo trasporto dalla strada ai posti al chiuso, in collaborazione con gli enti del terzo settore che gestiscono i servizi di emergenza sociale per conto dell'amministrazione e gli enti di volontariato che si occupano dei senza dimora".